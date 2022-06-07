В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего устроить теракт

В Челябинске задержали мужчину, который угрожал устроить теракт. Инцидент произошел сегодня в районе остановки "Цирк".

По словам очевидцев, угрозы мужчина высказывал в автобусе. Пассажиры выбежали из общественного транспорта.

"Мужчина зашел в автобус и начал высказывать угрозу в адрес пассажиров. Прибывшими сотрудниками полиции мужчина задержан. Действия совершил он из хулиганских убеждений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента.