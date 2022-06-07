07 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Владимир Якушев (2022) | Фото: Накануне.RU

Полпред в УрФО Владимир Якушев вручил первые паспорта юным уральцам

Сегодня, 7 июня, в парке “Россия - моя история” полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил паспорта юным жителям Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Восемь ребят получили паспорта из рук полпреда в преддверии Дня России. Среди них кадеты, отличники, победители и призёры различных спортивных соревнований, конкурсов и активисты.

Владимир Якушев(2022)|Фото: Накануне.RU


Владимир Якушев сказал в напутственном слове, что впереди их ждёт яркий и интересный путь, а также, что теперь они получили все права граждан и обязанности, это ответственный и важный момент в их жизнях.

Он поздравил новых полноправных граждан России, после этого они все вместе с полпредом отправились на экспозицию новой выставки.

Зрители в историческом парке "Россия – Моя история"(2022)|Фото: Накануне.RU

После торжественной части полпред пообщался с журналистами, во время беседы он рассказал, как Уральский федеральный округ будет помогать ДЛНР:

"Донбасс - это промышленный регион, и поэтому очень много общего у него с Уральским федеральным округом. Мало того, что там требуется гуманитарная помощь, но главная задача, которую мы должны ставить, чтобы экономика Донбасса, та мощь, которой она обладала, могла далее полноценно развиваться. К сожалению, те события, которые там происходят, не дают этого делать. Нам важно, чтобы этот регион как можно скорее стал полноценным экономическим субъектом".

В рамках шефской помощи от УрФО будет разработано несколько экономических программ, сказал Якушев, сегодня на это ориентируются власти уральских регионов. Сейчас речь идет о социальной и коммунальной инфраструктуре, но главная задача - помочь предпринимательскому сообществу, чтобы бизнес в Донбассе заработал и предприятия стали полноценными участниками экономической жизни страны.

Теги: урфо, полпред, якушев, паспорт



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