Сейчас инфляция находится на нулевой отметке - Путин

Президент России Владимир Путин заявил о замедлении инфляции в России до нуля.

"Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 %. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада. Поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения", - сказал глава государства на совещании с правительством по экономическим вопросам.