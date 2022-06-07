В Екатеринбурге определили площадки, куда перенесут сады фестиваля "Атмофест"

В Екатеринбурге прошла жеребьевка площадок для переноса зеленых композиций IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест".

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, все решалось по жребию: ландшафтные дизайнеры собрались вместе, чтобы по очереди вытянуть адрес для переноса садов. Уже после жеребьевки по взаимному соглашению можно было обменяться площадками. Теперь участники фестиваля точно знают, куда переедет их сад после демонстрации на Площади 1905 года: у каждой команды есть почти два месяца, чтобы учесть в реализации своего проекта особенности места и специфику его посетителей.

Так, сад "Возвращая природе" Елизаветы Шуровой и команды Prout будет размещен во дворе школы-интерната №10. Сквер "Оазис – О, Азия!" от ООО "Эр Ди Групп" переедет в гимназию №8 "Лицей имени С.П. Дягилева". Сад "Солнце в ладонях" от Марины Мурзиной, Ольги Стуловой и ландшафтной компании "Лаисс" отправится в общеобразовательную школу №165.

"Река призрак"

Проект "Река призрак" авторства Екатерины Егоровой и студии ландшафта "Белые сады" займет место около Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение". А пространство "Легкость бытия" Ольги Новицкой расположится на территории Свердловской областной общественной благотворительной организации "Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр".

Этим летом фестиваль будет работать с 12 по 21 августа. Застройка площадки начнется 1 августа и продлится почти две недели, а демонтаж организаторы произведут к 5 сентября. Участники "Атмофеста" возведут пять садов, каждый разместится на площади в 100 квадратных метров.

Напомним, изначально на фестивале планировалось восемь садов. Организаторы пояснили, что не все проекты в итоге дошли до реализации, но заверили, что "Атмофест" все равно получится отличным.