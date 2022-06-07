Кремль опроверг информацию об отказе России обсуждать статус Херсона и Запорожья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение в СМИ про отказ РФ обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - цитирует его РИА Новости.

Ранее "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в РФ сообщили, что в новом соглашении с Украиной, если Киев пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, так же, как закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом.