Путин увидел риск спада производства черных металлов и роста безработицы

Хотя сейчас уровень безработицы в России находится на минимальном уровне за всю историю (данные за май), риски на рынке труда сохраняются, "надо держать ситуацию под контролем", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Он также обратил внимание на то, что "ряд отраслей, в частности черная металлургия, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе".

Глава государства поручил кабмину представить предложения по новой конструкции бюджетных правил к июлю.