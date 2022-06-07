Госдума разрешила не исполнять в России решения ЕСПЧ

Госдума сразу во втором (с поправками) и третьем чтениях приняла сегодня два законопроекта, разрешающих не исполнять в России решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Впрочем, не исполнять разрешается не все решения, а только принятые после 15 марта 2022 года (дата подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы). По решениям, принятым до этой даты, выплаты денежных компенсаций производиться будут, но только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, Госдума наделила постановления российских судов верховенством над решениями ЕСПЧ.

Ранее Страсбург сообщил, что российские власти задолжали своим и не своим гражданам около 74 млн евро компенсаций по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров ЮКОСа.