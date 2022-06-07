Сотрудник ГБУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" подозревается в получении взятки

Эксперта государственного бюджетного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019 – 2021 гг. он получил более 50 тысяч рублей от предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за совершение экологического правонарушения.

В ближайшее время чиновнику будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.