07 Июня 2022
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атомстройкомплекс, аск, логотип (2021) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Сразу две премии Urban Awards получили объекты "Атомстройкомплекса"

Накануне в Сочи  состоялось награждение победителей федеральной премии Urban Awards. Сотни объектов и девелоперов со всей страны претендовали на награды по различным номинациям. Крупнейший строительный холдинг Урала –  «Атомстройкомплекс» –  получил сразу две премии: объект компании ЖК «Discovery Residence» стал лучшим в номинации «Лучший жилой небоскреб», а ЖК «NOVA Park» – в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-класса в УрФО». 

"Победа на Urban Awards имеет для нашей команды важное значение – ведь сегодня это самая весомая профессиональная премия. Получение такой награды фактически означает, что ведущие эксперты девелоперского рынка со всей страны подтверждают перспективность наших идей и реализуемых новаций", – говорит Надежда Абакумова, зам. директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

Атомстройкомплекс(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройокмплекс"

В "Атомстройокмплексе" считают, что коллаборация премии с крупным отраслевым форумом «Движение»  позволили премии Urban Awards стать еще и возможностью для девелоперов из разных регионов обменяться опытом, обсудить лучшие проекты и взять на вооружение передовые практики.

Надежда Абакумова добавляет, что оставаться лидером рынка «Атомстройкомплексу» позволяет регулярное проведение  исследований пользовательских предпочтений. Компания выявляет запросы покупателей на этапе их формирования, прогнозирует будущие тренды с высокой степенью вероятности и располагает временем, чтобы качественно прорабатывать и тестировать новые девелоперские решения.

Например, уже сейчас «Атомстройкомплекс» по стандарту сдает квартиры с улучшенной системой вентиляции, что очень востребовано на екатеринбургском рынке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», в прошлом году уральский строительный холдинг также получил премию Urban Awards. Награды удостоился флагманский проект компании «Свобода Residence» в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов». 

Теги: атомстройкомплекс, аск, Urban Awards, девелопер



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