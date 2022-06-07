Сразу две премии Urban Awards получили объекты "Атомстройкомплекса"

Накануне в Сочи состоялось награждение победителей федеральной премии Urban Awards. Сотни объектов и девелоперов со всей страны претендовали на награды по различным номинациям. Крупнейший строительный холдинг Урала – «Атомстройкомплекс» – получил сразу две премии: объект компании ЖК «Discovery Residence» стал лучшим в номинации «Лучший жилой небоскреб», а ЖК «NOVA Park» – в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-класса в УрФО».

"Победа на Urban Awards имеет для нашей команды важное значение – ведь сегодня это самая весомая профессиональная премия. Получение такой награды фактически означает, что ведущие эксперты девелоперского рынка со всей страны подтверждают перспективность наших идей и реализуемых новаций", – говорит Надежда Абакумова, зам. директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

В "Атомстройокмплексе" считают, что коллаборация премии с крупным отраслевым форумом «Движение» позволили премии Urban Awards стать еще и возможностью для девелоперов из разных регионов обменяться опытом, обсудить лучшие проекты и взять на вооружение передовые практики.

Надежда Абакумова добавляет, что оставаться лидером рынка «Атомстройкомплексу» позволяет регулярное проведение исследований пользовательских предпочтений. Компания выявляет запросы покупателей на этапе их формирования, прогнозирует будущие тренды с высокой степенью вероятности и располагает временем, чтобы качественно прорабатывать и тестировать новые девелоперские решения.

Например, уже сейчас «Атомстройкомплекс» по стандарту сдает квартиры с улучшенной системой вентиляции, что очень востребовано на екатеринбургском рынке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», в прошлом году уральский строительный холдинг также получил премию Urban Awards. Награды удостоился флагманский проект компании «Свобода Residence» в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».