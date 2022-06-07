В Прикамье полицейский проигнорировал вызов на побои, завершившиеся убийством

07 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье полицейский проигнорировал вызов на побои, завершившиеся убийством

В Пермском крае полицейского, проигнорировавшего убийство, осудили за халатность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным ведомства, 19 декабря прошлого года двое человек избили 38-летнего жителя деревни Малая. От полученных травм мужчина скончался. На вызов правоохранитель, занимавший тогда должность участкового, не прибыл.

"Виновный не пресек преступное деяние, не обеспечил защиту потерпевшего от преступных посягательств, не оказал ему первую помощь, не осуществил розыск лиц, совершивших преступление, существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства, а также права и законные интересы мужчины, который в тот же день скончался от причиненных ему телесных повреждений", - говорится в сообщении.

44-летнего полицейского уволили из органов. Суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. В законную силу приговор пока не вступил.

Двух жителей Пермского района, которые забили до смерти потерпевшего, признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Теги: убийство, суд, полицейский, халатность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети