В Прикамье полицейский проигнорировал вызов на побои, завершившиеся убийством

В Пермском крае полицейского, проигнорировавшего убийство, осудили за халатность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По данным ведомства, 19 декабря прошлого года двое человек избили 38-летнего жителя деревни Малая. От полученных травм мужчина скончался. На вызов правоохранитель, занимавший тогда должность участкового, не прибыл.

"Виновный не пресек преступное деяние, не обеспечил защиту потерпевшего от преступных посягательств, не оказал ему первую помощь, не осуществил розыск лиц, совершивших преступление, существенно нарушив охраняемые законом интересы общества и государства, а также права и законные интересы мужчины, который в тот же день скончался от причиненных ему телесных повреждений", - говорится в сообщении.

44-летнего полицейского уволили из органов. Суд оштрафовал его на 50 тыс. руб. В законную силу приговор пока не вступил.

Двух жителей Пермского района, которые забили до смерти потерпевшего, признали виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ.