Программа празднования Дня России в Новосибирской области будет масштабной и разнообразной

Около тысячи мероприятий пройдет в рамках празднования Дня России в Новосибирской области. В том числе такие ключевые как концертные программы «Россия – это мы!», «Дети России!», десятый Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», праздничные акции и флешмобы на Михайловской набережной, фотозоны с уникальными видами России.

Заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева и исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказали на пресс-конференции подробно о подготовленной при содействии региональных властей программе празднования Дня России в Новосибирской области.

По словам Светланы Шибаевой, во всех муниципальных образованиях и городских округах пройдет более 960 мероприятий. Это будут просветительские акции, концертные программы, мероприятия спортивной направленности.

12 июня на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет серия мероприятий, в том числе и знаковое событие фестиваль «Сибирский огонь». Как отметила Светлана Шибаева, это особенное событие в год 85-летнего юбилея Новосибирской области. В программе мероприятий на Михайловской набережной также тематическая детская концертная программа «Дети России!», концерты с участием ансамблей «Чалдоны», «Дружина», концертная программа «Россия – это мы!». Здесь же будут работать Digital-фотозоны «В гости по России», где можно будет сфотографироваться на фоне хромакея, а затем с помощью программы художественной обработки фото подставляется фон с разными видами России и представителями разных народностей, проживающих на территории РФ. Пройдет фестиваль спорта «Сила молодых», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Регион также примет участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России», в рамках которой запланировано 73 мероприятия по торжественному вручению паспортов ребятам, достигшим 14-летнего возраста, всего паспорта будут вручены 3125 юношам и девушкам. Накануне Дня России торжественное вручение паспортов в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» состоится в правительстве Новосибирской области.

Интересная выставочная программа в рамках празднования Дня России-2022 подготовлена учреждениями культуры региона – в районах области запланировано около 20 выставок (в том числе передвижных), посвященных истории государства. В соответствии с федеральными и региональными проектами пройдет ряд акций и флешмобов, таких как «Флаги России», «Герои России», «Лица России» и другие.

Юрий Зимняков пояснил, что одним из ключевых событий программы празднования Дня России в этом году станет Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский Огонь», который пройдет в этом году в десятый раз и впервые с начала пандемии коронавируса будет доступен для зрителей. Он будет посвящен Дню России, 85-летию Новосибирской области и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. Десятый «Сибирский огонь» пройдёт около деревни Большой Оёш в Колыванском районе впервые за два года в очном режиме.

Организаторы фестиваля – автономная некоммерческая организация «Сибирский центр патриотического воспитания» совместно с администрацией Колыванского района Новосибирской области. Фестиваль проводится при поддержке правительства региона.

Фестиваль соберёт лучшие команды любителей военной истории, реконструкторов, коллекционеров ретротехники и всех, кто увлекается историей и готов делиться своими знаниями и мастерством. Гости праздника смогут познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории, посетить интерактивные зоны, увидеть выступления творческих коллективов и показательные выступления реконструкторов. Уникальной особенностью в 2022 году станет реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год). Кроме того, в этом году гости «Сибирского огня» увидят первую за Уралом площадку исторической реконструкции «Античность». Участники фестиваля представят полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, которые принимали участие в Боспорской войне.

С программой мероприятий центрального праздника на Михайловской набережной можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

