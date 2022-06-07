07 Июня 2022
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Общество Свердловская область
энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

Тысячи свердловчан остались без электричества из-за штормового ветра

11,5 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за повреждения линий во время непогоды. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, 7 и 8 июня на Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, а порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, из-за сильного штормового ветра отключения на электросетях произошли в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном щите и Серовском городском округе.

"Все отключения зафиксированы, восстановительные работы проводят бригады энергетиков. Сил и средств достаточно", - заверил Николай Смирнов.

Министр уточнил, что в связи с предупреждением о непогоде энергокомпании и предприятия коммунального хозяйства региона переведены на усиленный режим работы.

Теги: ветер, непогода, электричество, Свердловская область



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