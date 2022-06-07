07 Июня 2022
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Коллаж, хакер (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области от атаки украинских хакеров "прилег" сайт областной думы

В Тюменской области из-за хакерских атак интернет-пользователи столкнулись со сложностями при посещении сайта областной думы, передает корреспондент Накануне.RU.

При попытках зайти на сайт областного парламента - интернет-ресурс выдает ошибку. В областной думе пользователям посоветовали почистить "куки". Напомним, вчера были атакованы интернет-ресурсы правительства Югры, Пермского края. Также возникали сложности с загрузкой сайтов властей и местных парламентов. В настоящий момент доступ к ресурсам уже восстановлен.

Отметим, что это не первый случай, когда хакеры атакуют сайты российских властей или СМИ. Под DDOS-атаку, в частности, попадали сайт Минобороны, крупные атаки на российские ресурсы были зафиксированы во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне.

В феврале в Росгвардии сообщили, что на официальный сайт ведомства была проведена массированная DDos-атака с территории Евросоюза. Кроме того, хакеры несколько дней подряд атаковали и сайт Накануне.RU.

Теги: DDOS-атака, сайт, областная дума, хакер



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