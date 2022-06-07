07 Июня 2022
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Политика В России Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

Иноагент Невзоров* заявил, что в России не осталось "подлинных" носителей русского языка

Покинувший некогда родную страну и получивший гражданство Украины журналист-иноагент Александр Невзоров* заявил, что все «настоящие» носители русского языка давно покинули страну, и попрощался с россиянами, назвав их «кретинами».

Невзоров* не перестает реагировать на значимые для России новости в своем Telegram-канале. Так, 6 июня в стране отмечали День русского языка. По случаю празднования в Москве представители КПРФ вышли к памятнику поэту Александру Пушкину под красными флагами. Журналист заявил, что политикам не доступен «подлинный» русский язык и назвал их «тупицами».

кпрф, митинг, лп(2022)|Фото: SOTA

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

«Этой толпе тупиц подлинный русский язык совершенно недоступен. То косноязычие, которое они демонстрируют на своих сходках - это не русский, а смесь советского языка с путинским жаргоном. Подлинные же носители русского, владеющие им виртуозно - давно за пределами страны. Пока, кретины», — пишет журналист.

Своим прощанием Невзоров* ясно дал понять, что не намерен возвращаться в некогда родную страну. Примечательно, что ранее журналист назвал Александра Пушкина «главным поэтом орков, на котором настаиваются качества, характерные для орков и массовых убийц», а Федор Достоевский стал для Невзорова* «главным идеологом русского фашизма».

Напомним, СМИ писали о близкой дружбе между Невзоровым* и петербургским губернатором Александром Бегловым. Журналист в 2019 году помогал с проведением предвыборной агитации будущему градоначальнику. После побега из страны и ряда русофобских высказываний в сторону россиян представители Смольного удалили подобную информацию из Сети, чтобы она не портила рейтинг Беглова. Однако сам журналист не забыл поздравить губернатора с днем рождения.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: александр невзоров, носители русского языка, иноагент, беглов, пушкин, кпрф



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