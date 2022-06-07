В Тюмени двор новостройки засеяли коноплей

В Тюмени во дворе новостройки на газоне выросла конопля, передает корреспондент Накануне.RU.

На необычную растительность обратили внимание местные жители. Кадры они опубликовали в социальных сетях. Компания-застройщик "ПИК" пояснила, что семена растения, вероятно, попали на территорию вместе с грунтом.

В комментариях интернет-пользователи согласились, что такое вполне возможно. Одна из подписчиц заявила, что якобы к ним на участок с грунтом завезли шампиньоны.

В настоящий момент конопля уже скошена под корень.