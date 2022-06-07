07 Июня 2022
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Армия и ВПК В России
военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

К участию в СВО были привлечены около 600 солдат-срочников, - военный прокурор

К участию в специальной военной операции на Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, об этом сообщил военный прокурор Западного округа Артур Егиев.

По его словам, 12 офицеров понесли ответственность, пишет "Интерфакс".

Егиев уточнил, что все срочники были возвращены "в кратчайшие сроки". По всем выявленным нарушениям были приняты меры дисциплинарного реагирования. Более того, были приняты решения об увольнении "с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения", сообщил военный прокурор.

В начале мая замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская, занимающаяся вопросами обмена военнопленными в конфликте на Украине, заявила, что есть солдаты-срочники, до сих пор не вернувшиеся с Украины.

9 марта президент РФ Владимир Путин поручил ГВП проверить, как и по чьей вине на Украине оказались солдаты-срочники. В Кремле отмечали, что перед проведением спецоперации по указанию президента России до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.

Теги: солдаты-срочники, сво



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