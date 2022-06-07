Россия перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении от европейской сети

Российские провайдеры перенаправят трафик через Азию, если они будут отключены от точки международного обмена в Европе, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, такой план есть у "Ростелекома" - главного магистрального оператора. "У нас есть план "Б", - сказал Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что на международных точках обмена трафиков уже были прецеденты по отключению российских операторов, передает "Прайм".

Ранее Шадаев заявил, что Россия не хочет закрываться от глобального интернета, но необходимо выстраивать барьеры безопасности, чтобы не было "чрезмерного давления на пользователей".