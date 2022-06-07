07 Июня 2022
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2022) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга о сквере на Юго-Западе: "Никакой застройки в данном случае не будет"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал ситуацию со сквером в районе ОКБ №1 на Юго-Западе города. Глава уральской столицы заверил, что никакой застройки там не будет.
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Ранее сообщалось, что в квартале между Юго-Западным лесопарком и областной больницей №1 планируется строительство 25-этажного жилого дома и 4-этажного офисного центра. Из-за этого придется вырубать деревья, что очень не понравилось местным жителям. Люди уже начали собирать подписи против строительства и готовить протестные акции.

Как написал сегодня Алексей Орлов в своем Telegram-канале, ему уже не раз задавали вопрос про сквер на Юго-Западе. Мэр предложил поставить в этом деле точку.

"Никакой застройки в данном случае не будет. Никакой. Ни по обсуждавшемуся проекту, ни по какому-либо другому. В настоящее время специалисты готовят проект поправок в правила землепользования и застройки города, который будет рассмотрен на ближайшем заседании градкомиссии. Земельным участкам, о которых идет речь, будет присвоена категория ТОП-1, не допускающая строительства", - пообещал Орлов.

Глава Екатеринбурга добавил, что власти города весьма скептично относятся к проектам точечной застройки и особенно к застройке "зеленых уголков".

"Мы уделяем много внимания развитию парков и скверов. Но такие вот уголки даже важнее, потому что находятся в шаговой доступности от дома или работы горожанина", - отметил Алексей Орлов.

Напомним, недавно глава Екатеринбурга пообещал преображение летнего парка "Уралмаш", который занял второе место в городском голосовании по благоустройству территорий на 2023 год.

Теги: Орлов, сквер, Юго-Запад, застройка, Екатеринбург



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