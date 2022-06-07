Челябинского регоператора ТКО оштрафовали за нарушения законодательства об отходах производства и потребления

В Челябинской области регоператора по обращению с ТКО "Центр коммунального сервиса" оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратурой Красноармейского района установила, что между ЦКС и индивидуальным предпринимателем заключен договор на вывоз ТКО, образующихся в магазине. Регоператор должен был вывозить отходы два раза в неделю. Однако за 11 месяцев по отчету ГЛОНАСС из магазина вывезли мусор только 11 раз из 88 предусмотренных договором.

Гендиректору ЦКС внесено представление с требованием устранить нарушения. После этого предпринимателю сделали перерасчет, исходя из фактически оказанных услуг.