07 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Полигон ТБО в Полетаево, мусоровоз (2020) | Фото: Накануне.RU

Челябинского регоператора ТКО оштрафовали за нарушения законодательства об отходах производства и потребления

В Челябинской области регоператора по обращению с ТКО "Центр коммунального сервиса" оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратурой Красноармейского района установила, что между ЦКС и индивидуальным предпринимателем заключен договор на вывоз ТКО, образующихся в магазине. Регоператор должен был вывозить отходы два раза в неделю. Однако за 11 месяцев по отчету ГЛОНАСС из магазина вывезли мусор только 11 раз из 88 предусмотренных договором.

Гендиректору ЦКС внесено представление с требованием устранить нарушения. После этого предпринимателю сделали перерасчет, исходя из фактически оказанных услуг.

Теги: ТКО, ЦКС, штраф,



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