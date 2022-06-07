"ЕР" собирается "гармонизировать" законодательство Донбасса

"Единая Россия" планирует гармонизировать законодательство Донбасса. Для этого будет создано несколько профильных рабочих групп партии, заявила заместитель секретаря генсовета "ЕР" Анна Кузнецова.

"Это решение было принято по итогам встречи с делегацией Народного совета ДНР, которая прошла по приглашению партии накануне", - сообщила депутат Госдумы.

"В "Единой России" будет создано несколько профильных рабочих групп, которые будут заниматься гармонизацией законодательства с решением вопросов по ряду направлений: экономика, вопросы промышленности, образования, здравоохранения", - пояснила Кузнецова.