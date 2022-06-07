На ПМЭФ ждут представителя талибов*

В середине июня в Санкт-Петербурге стартует первый за два года очный Международный экономический форум.

Несмотря на политическую ситуацию на ПМЭФ, как ожидается, прибудет некоторое количество иностранных гостей. Например, стало известно, что временный поверенный в делах Афганистана в Москве (дипломатический представитель) Джамал Насир Гарвал посетит форум, передает ТАСС.

В апреле российские власти признали Гарвала официальным диппредставителем Афганистана в РФ. Его назначили на этот пост талибы*, в руках которых сейчас находится власть в Афганистане.

Форум пройдет 15-18 июня. Ожидается, что на нем выступит президент России Владимир Путин. На прошлой неделе он уже обратился к участникам ПМЭФ с приветствием.

*талибы, Талибан – запрещенная в России террористическая группировка.