В Приднестровье не исключили причастности Киева к сбросу взрывчатки с дрона во Владимировке

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев не исключил, что Киев причастен к диверсии во Владимировке.

"Судя по всему, сигналы и признаки, которые мы определили, говорят, что, вероятнее всего, этот летающий объект также прибыл с территории Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Следственный комитет Приднестровья сообщил, что 5 июня на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента дроном сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5. Жертв и пострадавших нет.

В мае в столице Приднестровья неизвестные с разницей в 30 минут пытались поджечь нефтебазу одного из предприятий и военкомат.

Напомним, в последнее время в Приднестровье произошло уже несколько подобных провокаций. Власти непризнанной республики считают, что это попытки внешних сил спровоцировать конфликт.