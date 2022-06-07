Госдума сегодня начнет рассматривать законопроект, расширяющий применение статуса "иноагент"

Госдума сегодня начнет рассматривать (первое чтение) новый законопроект об иноагентах, расширяющий применение этого статуса а также круг лиц и организаций, которые могут попасть в число иностранных агентов.

Одна из новелл – иноагентам хотят запретить заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также изготавливать для них просветительские материалы (стоит отметить, что некоторые люди, внесенные Минюстом в список иноагентов, являются преподавателями).

"Мы не хотим, чтобы материалы, изготовленные в том числе на американские деньги, учили наших детей и работали против нашего государства", - заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия").