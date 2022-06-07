В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных групп риска, студентов и лиц старше 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе отмечается, что уровень коллективного иммунитета среди этих категорий граждан превышает 90%.

В пресс-служба минздрава региона сообщили, что добровольная вакцинация и ревакцинация от коронавируса продолжается в Челябинской области.