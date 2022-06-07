В Сургуте при поддержке Роснефти прошел концерт Хора Сретенского монастыря

В Сургутской филармонии состоялась премьера мультимедийного проекта "Жизнь" Хора Сретенского монастыря. Солисты церковного хора представили зрителю совершенно новый репертуар, в котором органично сошлись песни барда Олега Митяева, эстрадные композиции авторства Земфиры, Максима Фадеева, группы Земляне. В исполнении хора прозвучали популярные песни "Трава у дома", "Дельтаплан", "Надежда", "Есть только миг", "Как прекрасен этот мир", композиции группы "Queen", Майкла Джексона и другие. Мультимедийные эффекты сопровождали выступление, погружая зрителей в необыкновенную космическую атмосферу. В композициях приняли участие финалисты танцевальных и хореографических телевизионных проектов Мария Панюкова и Тагир Гиндуллин.

Директор хора Сретенского монастыря Федор Степанов объяснил необычный выбор репертуара. "Мы уже на протяжении многих лет создаем постановки различной направленности. И каждый год мы как-то резонируем с тем, что происходит вокруг нас, что мы чувствуем и видим. Таким образом, создается новая постановка, новое воплощение с участием хора Сретенского монастыря", - рассказал он.

Гастроли музыкантов состоялись в рамках сотрудничества с нефтяной компанией "Роснефть". Мультимедийная программа "Жизнь" стала седьмым совместным проектом с Хором Сретенского монастыря. С 2015 года при поддержке нефтяной компании с большим успехом прошли концертные представления "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперёд!", "Шедевры мировой культуры", "Подвиг во имя любви". В этом сезоне хор посетил с гастролями Рязань, Краснодар, Туапсе и Самару. Завершающей концертной площадкой стала сцена Сургутской филармонии.

Степанов рассказал, что сотрудничество с нефтяниками позволяет хору реализовывать новые проекты, без поддержки в текущей ситуации это делать было бы непросто. "Новые проекты вместе с компанией "Роснефть", это ключевой фактор, особенно сегодня, потому что иных способов передать наше творчество, особенно в регионы, практически нет. Конечно, мы можем выехать на автобусе в Подмосковье, но сложно оказаться в отдаленных городах", - поделился директор хора.

Хор побывал в более чем 45 странах мира на четырех континентах. Выступал в большинстве известнейших залов планеты: это и Карнеги-Холл, и Линкольн-центр, и Библиотека Конгресса США, и собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), и папская резиденция в Ватикане, и зал ЮНЕСКО – там, где их предваряли все самые именитые звезды мира, и даже на Великой Китайской стене.

В Сургуте в числе зрителей были сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" и других дочерних обществ компании "Роснефть", ветераны, представители духовенства и СМИ. Сотрудница "Юганскнефтегаза" Светлана Михайлова поделилась впечатлениями: "Я в первый раз на концерте, хотя была много наслышана ранее. Знаю, что хор Сретенского монастыря исполнил российский гимн на церемонии открытия Олимпийских зимних игр в 2014 году в городе Сочи. Я в полном восторге от выступления, артисты – большие молодцы и настоящие таланты! Насколько у них богатый репертуар – здесь и русские народные песни, и казачьи, и современные".

Сретенский монастырь был основан в конце XIV века, тогда же в его стенах был организован хор. Он звучал вплоть до начала ХХ века, в эпоху воинствующего атеизма хор безмолвствовал 70 лет. И лишь в 1993 году, с возрождением монашеской жизни под древними сводами вновь зазвучало хоровое пение.