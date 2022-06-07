В Сургуте при поддержке Роснефти прошел концерт Хора Сретенского монастыря

07 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США поставят Украине РСЗО HIMARS

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество
(2022) | Фото: НК Роснефть

В Сургуте при поддержке Роснефти прошел концерт Хора Сретенского монастыря

В Сургутской филармонии состоялась премьера мультимедийного проекта "Жизнь" Хора Сретенского монастыря. Солисты церковного хора представили зрителю совершенно новый репертуар, в котором органично сошлись песни барда Олега Митяева, эстрадные композиции авторства Земфиры, Максима Фадеева, группы Земляне. В исполнении хора прозвучали популярные песни "Трава у дома", "Дельтаплан", "Надежда", "Есть только миг", "Как прекрасен этот мир", композиции группы "Queen", Майкла Джексона и другие. Мультимедийные эффекты сопровождали выступление, погружая зрителей в необыкновенную космическую атмосферу. В композициях приняли участие финалисты танцевальных и хореографических телевизионных проектов Мария Панюкова и Тагир Гиндуллин.

Директор хора Сретенского монастыря Федор Степанов объяснил необычный выбор репертуара. "Мы уже на протяжении многих лет создаем постановки различной направленности. И каждый год мы как-то резонируем с тем, что происходит вокруг нас, что мы чувствуем и видим. Таким образом, создается новая постановка, новое воплощение с участием хора Сретенского монастыря", - рассказал он.

(2022)|Фото: НК Роснефть

Гастроли музыкантов состоялись в рамках сотрудничества с нефтяной компанией "Роснефть". Мультимедийная программа "Жизнь" стала седьмым совместным проектом с Хором Сретенского монастыря. С 2015 года при поддержке нефтяной компании с большим успехом прошли концертные представления "Роснефть. Великой Победе посвящается", "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперёд!", "Шедевры мировой культуры", "Подвиг во имя любви". В этом сезоне хор посетил с гастролями Рязань, Краснодар, Туапсе и Самару. Завершающей концертной площадкой стала сцена Сургутской филармонии.

(2022)|Фото: НК Роснефть

Степанов рассказал, что сотрудничество с нефтяниками позволяет хору реализовывать новые проекты, без поддержки в текущей ситуации это делать было бы непросто. "Новые проекты вместе с компанией "Роснефть", это ключевой фактор, особенно сегодня, потому что иных способов передать наше творчество, особенно в регионы, практически нет. Конечно, мы можем выехать на автобусе в Подмосковье, но сложно оказаться в отдаленных городах", - поделился директор хора.

(2022)|Фото: НК Роснефть

Хор побывал в более чем 45 странах мира на четырех континентах. Выступал в большинстве известнейших залов планеты: это и Карнеги-Холл, и Линкольн-центр, и Библиотека Конгресса США, и собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), и папская резиденция в Ватикане, и зал ЮНЕСКО – там, где их предваряли все самые именитые звезды мира, и даже на Великой Китайской стене.

(2022)|Фото: НК Роснефть

В Сургуте в числе зрителей были сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" и других дочерних обществ компании "Роснефть", ветераны, представители духовенства и СМИ. Сотрудница "Юганскнефтегаза" Светлана Михайлова поделилась впечатлениями: "Я в первый раз на концерте, хотя была много наслышана ранее. Знаю, что хор Сретенского монастыря исполнил российский гимн на церемонии открытия Олимпийских зимних игр в 2014 году в городе Сочи. Я в полном восторге от выступления, артисты – большие молодцы и настоящие таланты! Насколько у них богатый репертуар – здесь и русские народные песни, и казачьи, и современные".

Сретенский монастырь был основан в конце XIV века, тогда же в его стенах был организован хор. Он звучал вплоть до начала ХХ века, в эпоху воинствующего атеизма хор безмолвствовал 70 лет. И лишь в 1993 году, с возрождением монашеской жизни под древними сводами вновь зазвучало хоровое пение.

Теги: НК Роснефть, РН-Юганскнефтегаз, хор Сретенского монастыря



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети