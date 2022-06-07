Не комментирующий СВО Куйвашев утвердил выплаты свердловским военным

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о предоставлении единовременных денежных выплат военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также членам их семей. В документе определены суммы компенсаций.

Постановление за подписью губернатора опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации Свердловской области. Так, 150 тысяч рублей заплатят военному, получившему ранение на территории Украины, ДНР и ЛНР – увечье, травму или контузию.

300 тысяч рублей полагается военнослужащему, получившему в ходе операции инвалидность III группы. 400 тысяч рублей получит солдат, получивший в ходе операции инвалидность II группы, а 500 тысяч рублей – получивший инвалидность I группы.

Наконец, 1,5 млн рублей получит семья военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации.

Напомним, что Евгений Куйвашев до сих пор публично не высказывал своего мнения насчет СВО на Украине. Друг свердловского губернатора, бард Александр Новиков, недавно объяснил, почему глава региона хранит молчание.