ТМК готова обеспечить рынок необходимыми трубными решениями

Трубная металлургическая компания (ТМК) приняла участие в 19-м Металлургическом саммите "Русская Сталь: стратегия роста", который прошел в Туле. В рамках мероприятия директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев сообщил коллегам, что компания продолжает наращивать компетенции и готова обеспечить рынок высокотехнологичными трубными решениями, сообщает пресс-служба ТМК.

Алексеев отметил, что сегодня происходит глобальная трансформация энергетической отрасли и промышленность должна быть к этому готова. Он сообщил, что ТМК располагает одним из самых современных в мире производственных комплексов и широким продуктовым портфолио.

К примеру, ТМК поддерживает межотраслевой тренд по наращиванию компетенций и объемов выпуска подшипниковой продукции и "готова обеспечить потребителей трубами для производства подшипников для всех отраслей".

"Еще один наш ответ на вызовы рынка – это уникальное производство на базе машиностроительного предприятия ТМК ЭТЕРНО, где выпускается специализированное оборудование для разных отраслей промышленности. Сегодня у нас достаточно много заказчиков из числа российских металлургических компаний", – сообщил Сергей Алексеев.

Еще одним направлением, которое развивает ТМК, является удовлетворение спроса на экологичную продукцию. Несмотря на некоторое ослабление приоритетности темы энергоперехода в настоящее время, в компании уверены, что эта повестка продолжит оказывать влияние на рынок и формировать потребность в новых продуктах.