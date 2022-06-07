07 Июня 2022
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Общество
Сергей Алексеев (2022) | Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК готова обеспечить рынок необходимыми трубными решениями

Трубная металлургическая компания (ТМК) приняла участие в 19-м Металлургическом саммите "Русская Сталь: стратегия роста", который прошел в Туле. В рамках мероприятия директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев сообщил коллегам, что компания продолжает наращивать компетенции и готова обеспечить рынок высокотехнологичными трубными решениями, сообщает пресс-служба ТМК.

Алексеев отметил, что сегодня происходит глобальная трансформация энергетической отрасли и промышленность должна быть к этому готова. Он сообщил, что ТМК располагает одним из самых современных в мире производственных комплексов и широким продуктовым портфолио.

К примеру, ТМК поддерживает межотраслевой тренд по наращиванию компетенций и объемов выпуска подшипниковой продукции и "готова обеспечить потребителей трубами для производства подшипников для всех отраслей".

"Еще один наш ответ на вызовы рынка – это уникальное производство на базе машиностроительного предприятия ТМК ЭТЕРНО, где выпускается специализированное оборудование для разных отраслей промышленности. Сегодня у нас достаточно много заказчиков из числа российских металлургических компаний", – сообщил Сергей Алексеев.

Еще одним направлением, которое развивает ТМК, является удовлетворение спроса на экологичную продукцию. Несмотря на некоторое ослабление приоритетности темы энергоперехода в настоящее время, в компании уверены, что эта повестка продолжит оказывать влияние на рынок и формировать потребность в новых продуктах.

Теги: Трубной металлургическая компания, продукция, трубы



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