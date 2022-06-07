07 Июня 2022
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Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

ISU объявил о повышении минимального возраста "взрослых" фигуристок

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов на взрослых соревнованиях до 17 лет (сейчас во взрослых турнирах могут участвовать спортсмены с 15 лет). В этом и следующем сезонах правила останутся прежними, но уже в сезоне 2023-2024 гг. минимальный возраст "взрослых" спортсменов повысят до 16 лет, в сезоне 2024-2025 – до 17 лет.

Тема повышения минимального возраста в фигурном катании обсуждается уже не первый год. В последнее время возраст фигуристов (а точнее – фигуристок-одиночниц) сильно снижается, что воспринимается экспертами и зрителями неоднозначно. С одной стороны, юные спортсменки часто способны делать такие элементы, на которые взрослый организм уже не способен. С другой – незрелость организма и нервной системы, а также пубертатный период часто "ломают" спортсменок в прямом и переносном смысле.

Камила Валиева Этери Тутберидзе(2022)|Фото: Первый канал

Самые юные фигуристки в мировом фигурном катании – российские. Они же самые успешные. Например, на Олимпиаде этого года в Пекине выступала Камила Валиева, которой на тот момент было 15 лет. С одной стороны, девочка показывала гениальное катание. С другой – не справилась с сильнейшим психологическим давлением, возникшим из-за скандала с допинг-пробой. Неоднократно в околоспортивной среде обсуждалось предположение, что будь на месте 15-летнего ребенка, например, запасная сборной Елизавета Туктамышева (25 лет) – она бы справилась с таким уровнем стресса.

Теги: isu, фигурное катание, возраст, подростки, спортсмены



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