07 Июня 2022
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура: рабочим Уральского компрессорного завода должны более 13 млн рублей

Прокуратура проверяет информацию о долгах перед работниками Уральского компрессорного завода.
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Напомним, ранее рабочие предприятия в Екатеринбурге заявили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату. Сообщалось, что заявления в трудовую инспекцию и администрацию не помогли, после чего люди объявили забастовку и не вышли на смену.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, надзорное ведомство начало проверку на АО "Уральский компрессорный завод". Уже установлено, что на предприятии действительно образовалась задолженность перед 316 работниками на сумму около 13,4 млн рублей. Деньги не заплатили за апрель-май 2022 года.

Директор предприятия был заслушан в прокуратуре. Против него возбуждено административное дело по статье 5.27 КоАП РФ "Невыплата заработной платы". В интересах работников направлены заявления о выдаче судебных приказов по взысканию невыплаченной зарплаты.

Кроме этого, прокурором Октябрьского района Екатеринбурга Данилом Амировым будет проведен личный прием работников завода. Проверка на предприятии продолжается.

Теги: завод, прокуратура, проверка, долги, Екатеринбург



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