В Херсонской области проведут референдум по самоопределению региона

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России.

По его словам, в области был создан общественный совет, который будет принимать "промежуточные решения". Но выбор будут делать жители региона, отметил Стремоусов.

"Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - цитирует его "Интерфакс".

Ранее Стремоусов заявил, что власти области направят президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой включить территорию в состав России. При этом тогда он не сказал о том, планируется ли проводить по этому поводу референдум.

В Совфеде предположили, что референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о присоединении этих регионов к РФ могут пройти в течение года.