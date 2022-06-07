Медведев опубликовал пост ненависти: "Я буду делать всё, чтобы они исчезли"

Экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал пост ненависти в Telegram. При этом он не обозначил конкретных адресатов, на которых направлено его негодование. Но можно предположить, что речь идет о США, ЕС, "недружественных странах" или украинских националистов – всех, в отношении кого он в последнее время резко высказывался.

Запись появилась в канале Медведева, действующего заместителя председателя Совета безопасности России (верифицированный аккаунт, 347 тыс. подписчиков): "Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".

Это сообщение уже репостнул глава Роскосмоса Дмтрий Рогозин, который тоже не чурается грубых высказываний, далеких от дипломатического лексикона. Чиновник добавил от себя: "К этим ублюдкам и выродкам питаю те же чувства. Также презираю национал-предателей и "пугливых патриотов".