Региональная программа медреабилитации Новосибирской области одобрена региональным правительством

Расширение использования телемедицинских технологий в медицинской реабилитации, открытие отделений ранней медицинской реабилитации, дополнительных стационарных отделений, оснащение медорганизаций новым оборудованием и другие мероприятия предусматривает новая региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Новосибирской области», одобренная на заседании правительства региона 6 июня, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

Проект программы был представлен заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Ладой Шалыгиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Документ принимается в целях исполнения подпункта «в» пункта 9 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 и в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Программа включает анализ текущего состояния медицинской реабилитации, целевые показатели, перечень основных запланированных мероприятий.

«Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить доступность и повышение качества медицинской реабилитации на всех этапах, повысить укомплектованность кадрами реабилитационной службы Новосибирской области, обеспечить информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации», – отметила Лада Шалыгина.