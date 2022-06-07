07 Июня 2022
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Общество Новосибирская область
Больница (2022) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Региональная программа медреабилитации Новосибирской области одобрена региональным правительством

Расширение использования телемедицинских технологий в медицинской реабилитации, открытие отделений ранней медицинской реабилитации, дополнительных стационарных отделений, оснащение медорганизаций новым оборудованием и другие мероприятия предусматривает новая региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Новосибирской области», одобренная на заседании правительства региона 6 июня, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

Проект программы был представлен заместителем министра здравоохранения Новосибирской области Ладой Шалыгиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Документ принимается в целях исполнения подпункта «в» пункта 9 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 и в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Программа включает анализ текущего состояния медицинской реабилитации, целевые показатели, перечень основных запланированных мероприятий.

Медицинское оборудование (2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить доступность и повышение качества медицинской реабилитации на всех этапах, повысить укомплектованность кадрами реабилитационной службы Новосибирской области, обеспечить информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации», – отметила Лада Шалыгина.

Теги: телемедицина, медреабилитация, андрей травников, региональная программа



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