В Челябинске задержан экс-замминистра экологии Южного Урала Безруков

В Челябинске задержали бывшего заместителя министра экологии области Виталия Безрукова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В ближайшее время бывшему чиновнику могут избрать меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в июле 2021 года Безруков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, подозреваемый, зная о проведении рейда по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, сообщил об этом представителю промышленного предприятия, чтобы он смог снизить объем выбросов во время замеров.

В ноябре прошлого года замминистра ушел в отставку. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным.