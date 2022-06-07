07 Июня 2022
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Общество Челябинская область
рмк, спортплощадка, дворовый спорт, спортивные снаряды, воркаут (2018) | Фото:пресс-служба рмк

РМК получила награды конкурса "Меняющие мир"

Русская медная компания стала обладателем трёх наград конкурса Законодательного собрания Челябинской области "Меняющие мир".

В номинации "Почётный благотворитель" награду получило предприятие "Карабашмедь", при поддержке которого ведется строительство новых социальных объектов города. Также завод финансирует рекультивацию и благоустройство территории Карабашского городского округа.

В номинации "Благотворительная деятельность коммерческих организаций" отмечен АО "Томинский ГОК". В Томинском сельском поселении появились футбольное поле, скалодром, детская площадка, ежегодно выделяются средства на приобретение спортивной формы и инвентаря для команд поселения. В Коркинском районе средства были направлены на реконструкцию детского сада №1, лыжной базы "Берёзка", а также строительство двух детских площадок в деревнях Шумаки и Дубровка.

В номинации "Волонтёр" года награду получил сотрудник Кыштымского медеэлектролитного завода Дмитрий Дудин. Он является участником волонтёрского движения РМК "Сила Урала". Он с друзьями разгружал фуры с продовольствием для нуждающихся в 2020 году. В феврале прошлого года Дмитрий спас человека, который провалился в воду на Верхнекыштымском пруду.

Теги: РМК, меняющие мир, конкурс,



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