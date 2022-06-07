Юрий Дудь подал в суд на Минюст

Журналист Юрий Дудь, который был включен в реестр СМИ - "иностранных агентов", подал административный иск против Минюста России.

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал заявление 1 июня. Информация об этом размещена на портале судов общей юрисдикции столицы.

Суть иска не раскрывается. Возможно, Дудь хочет попытаться обжаловать решение Минюста о включении его в список СМИ-иноагентов.

Напомним, в феврале журналист опубликовал в инстаграме пост, в котором, в частности, выступил против действий вооруженных сил РФ на территории Украины. После этого "Лига безопасного интернета" в лице директора Екатерины Мизулиной попросила Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении Дудя в реестр иностранных агентов.

Также Мизулина заявила, что ранее ряд СМИ (какие именно, она не уточнила) сообщил о наличии у Дудя иностранного финансирования.