07 Июня 2022
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Экономика За рубежом Украина
зерно (2019) | Фото: git72.rostrud.ru

Турция будет закупать у Украины зерно со скидкой более 25%

Турция будет покупать зерно у Украины с дисконтом более чем в 25%, заявил министр сельского хозяйства страны Вахит Киришчи. Он добавил, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

"С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", - приводит во вторник слова министра газета Yeni Şafak.

На следующей неделе в Турции должны состояться переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, передает ТАСС. Будут обсуждаться вопросы создания "зернового коридора" для морской транспортировки украинского зерна.

Теги: зерно, украина, турция, поставки



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