Минобороны РФ заявило о скором завершении освобождения Святогорска в ДНР
ВС РФ завершают освобождение Святогорска ДНР и территории вокруг него, сообщило 6 июня вечером Минобороны РФ.
По данным ведомства, украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск.
Отрезанные из-за этого от основных сил остатки батальонов 95-й украинской десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили военную технику вместе с оружием.
1 июня киевский режим признал, что ситуация в Северодонецке для ВСУ безнадежная и город почти освобожден войсками РФ и ЛНР.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что завершена зачистка Северодонецка от боевиков и "бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов".