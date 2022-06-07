Минобороны РФ заявило о скором завершении освобождения Святогорска в ДНР

ВС РФ завершают освобождение Святогорска ДНР и территории вокруг него, сообщило 6 июня вечером Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск.

Отрезанные из-за этого от основных сил остатки батальонов 95-й украинской десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили военную технику вместе с оружием.

1 июня киевский режим признал, что ситуация в Северодонецке для ВСУ безнадежная и город почти освобожден войсками РФ и ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что завершена зачистка Северодонецка от боевиков и "бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов".