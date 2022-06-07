Рабочие Уральского компрессорного завода объявили забастовку из-за долгов

Рабочие Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге заявили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, чтобы уладить конфликт, руководство выплатило им по две-три тысячи. По данным канала, заявления в трудовую инспекцию и администрацию не помогли, после чего работники объявили забастовку и не вышли на смену.

"Отказались выходить на работу в связи с тем, что не было уже два месяца заработной платы. У людей просто элементарно нет денег на дорогу. Осталось где-то порядка 40 человек в нашем цехе. Писали все, практически 100% народу на забастовку. Сборочный цех, и литейный, и термичка, и инструментальный, и механический участок – получается все", - приводит канал слова одного из сотрудников предприятия.

Мужчина добавил, что в пятницу работникам пришли деньги.

"Зарплатой это вообще невозможно назвать. Часть, меньше 10% от заработанных. Охота узнать всю обстановку: будут ли остатки денег, когда их ожидать и вообще, что с работой", - заключил сотрудник.

Получить оперативный комментарий на самом Уральском компрессорном заводе не удалось. В приемной предприятия Накануне.RU сообщили, что все руководство находится на совещании.

В прокуратуре Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.