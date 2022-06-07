07 Июня 2022
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Экономика В России
пицца Папа Джонс (2019) | Фото: Папа Джонс

Сеть пиццерий Pizza Hut в России сменит владельца и, вероятно, название

Еще один бренд общепита может покинуть Россию. По данным "Коммерсанта", польская компания Amrest продает работающую в РФ по франшизе сеть пиццерий Pizza Hut. Называется приблизительная стоимость сделки – 300 млн руб.

Новый собственник – компания "Ной-М", принадлежащая топ-менеджерам группы "Ростик" ("IL Патио", "Планета суши", T.G.I. Friday's.

Не исключено, что после смены владельца сеть сменит и название: владелец бренда американская Yum! Brands еще до начала военных действий на Украине была недовольна работой российских заведений Pizza Hut.

В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. Изначально американская компания управляла сетью вместе с польской, но потом Amrest выкупила заведения американских партнеров и приобрела мастер-франшизу бренда

Теги: общепит, пиццерия, франшиза, Pizza Hut



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