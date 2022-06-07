07 Июня 2022
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Общество За рубежом
черное море (2008) | Фото: Накануне.ru

В Польше предупредили об угрозе экологической катастрофы из-за санкций против РФ

Введенные Польшей антироссийские санкции грозят экологической катастрофой Балтийскому морю, заявил изданию Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Polan Михаил Дудек.

Данная организация работает в области очистки и транспортировки канализационных стоков, ее услугами пользуются сотни польских организаций.

Польское министерство внутренних дел в апреле де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые власти заподозрили в связях с российским капиталом. В списке оказалась и компания Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Как отметил Дудек, из-за введенных ограничений компания не может оказывать услуги или предоставлять запасные части независимо от того, находится устройство на гарантии или нет.

По его словам, выход из строя оборудования на очистных сооружениях приведет к загрязнению "в течение нескольких дней и Балтийского моря", пишет Regnum.

"Близится экологическая катастрофа", - подчеркнул сотрудник компании.

Теги: польша, санкции, балтийское море, экологическая катастрофа



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