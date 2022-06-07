07 Июня 2022
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военный, солдат, спецоперация, армия (2022) | Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, участвовавший в СВО в Донбассе, вернулся домой

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, который в начале апреля отправился на Украину, вернулся домой. Видео встречи парламентария опубликовано на канале "Пыть-Ях Онлайн" в Youtube, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарию, участвовавшему в спецоперации в качестве добровольца в составе спецназа из Грозного, 5 июня устроили торжественную встречу, участие приняли родные Хужулова и руководство представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Югре

В рамках спецоперации парламентарий принял участие в "зачистке" Мариуполя вместе с отрядом Кадырова, после был в ЛНР, где обучал новобранцев саперному делу и разведке.

Напомним, перед отправкой на Украину Хужулов прошел военную переподготовку в составе полка главы Чечни Рамзана Кадырова. Среди однополчан депутат являлся самым взрослым - ему 53 года, в то время, как участвовать в спецоперации можно было людям до 50 лет. Для депутата сделали исключение, как для приехавшего издалека.

Депутат Супьян Хужулов является многодетным отцом - в его семье 10 детей, четыре девочки и шесть мальчиков.

Теги: депутат, спецоперация, Супьян Хужулов



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