Вода не соответствует нормативам. В Челябинске запретили купаться на трех пляжах

Качество воды на трех пляжах в Челябинске не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования были проведены в мае. Вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на пляже "Шершневский", пляже "Первоозерный" и "Смолинском".

Главам муниципальных образований внесено предписание с требованием провести мероприятия по улучшению санитарного состояния зон рекреации водных объектов.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 6 июня не выдали ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии использования водного объекта санитарным правилам. Купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, поскольку качество воды в таких местах не гарантировано.