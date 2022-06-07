07 Июня 2022
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стадион &quot;Екатеринбург-Арена&quot;, трибуны (2018) | Фото: Накануне.RU

Фанаты "Руки Вверх!" не испортили газон "Екатеринбург-Арены" своими танцами

Зрители концерта известной группы "Руки Вверх!", который прошел в минувшую субботу в уральской столице, не испортили газон на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", футбольное поле, на котором во время выступления музыкантов располагался танцпол с несколькими тысячами поклонников, осталось в удовлетворительном состоянии. Это показала инспекция, которую в понедельник провели работники екатеринбургского клуба.

"Поле находится не в идеальном состоянии, но во вполне рабочем. За месяц с небольшим до старта нового чемпионата Премьер-лиги его точно приведут в порядок", - отметили в пресс-службе команды.

Стоит отметить, что календаря РПЛ сезона-2022/23 пока нет. Новый чемпионат начнется ориентировочно в середине июля.

Напомним, что стадион "Екатеринбург-Арена" на неделю закрывали для пробежек горожан из-за подготовки к выступлению "Руки Вверх!".

Теги: Екатеринбург-Арена, Руки Вверх, газон, поле, концерт



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