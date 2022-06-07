Фанаты "Руки Вверх!" не испортили газон "Екатеринбург-Арены" своими танцами

Зрители концерта известной группы "Руки Вверх!", который прошел в минувшую субботу в уральской столице, не испортили газон на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", футбольное поле, на котором во время выступления музыкантов располагался танцпол с несколькими тысячами поклонников, осталось в удовлетворительном состоянии. Это показала инспекция, которую в понедельник провели работники екатеринбургского клуба.

"Поле находится не в идеальном состоянии, но во вполне рабочем. За месяц с небольшим до старта нового чемпионата Премьер-лиги его точно приведут в порядок", - отметили в пресс-службе команды.

Стоит отметить, что календаря РПЛ сезона-2022/23 пока нет. Новый чемпионат начнется ориентировочно в середине июля.

Напомним, что стадион "Екатеринбург-Арена" на неделю закрывали для пробежек горожан из-за подготовки к выступлению "Руки Вверх!".