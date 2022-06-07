07 Июня 2022
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Происшествия СЗФО В России
Владимир Габриелян (2022) | Фото: Сергей Пятаков / POOL / ТАСС

Топ-менеджер VK погиб во время переправы через реку на побережье Белого моря

Первый замглавы холдинга VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе.

Супруги Габриелян вместе с друзьями отдыхали на побережье Белого моря вблизи села Шойна. 6 июня при попытке пересечь на вездеходах "Шерп" реку Бугряница машины перевернулись, их начало относить в сторону моря. По данным СМИ и Telegram-каналов, двум путешественникам (в том числе супруге Габриеляна) удалось спастись.

Спасшийся знакомый Габриеляна видел, как унесло вездеход, в котором были топ-менеджер VK и еще один мужчина. Вместе с женой Габриеляна они 25 км шли по берегу моря, пока не набрели на небольшое село, где их в своей избе приютил местный оленевод.

Спасатели начали поиски топ-менеджера VK и еще одного пропавшего путешественника сегодня рано утром, спустя почти 12 часов после исчезновения. Место, где пропал вездеход, считается труднодоступным, поэтому в МЧС ждали рассвета. Вскоре спасатели обнаружили тела Габриеляна и Мерзлякова на берегу реки Песцовая.

РИА "Новости" и РБК со ссылкой на VK сообщают о гибели топ-менеджера и его друга.

С 2005 года Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году он стал первым заместителем гендиректора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании.

Теги: владимир габриелян, вездеход, белое море, переправа



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