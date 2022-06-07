Тутберидзе высказалась по поводу слухов о ее желании работать тренером в США

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла слухи о своем "желании" тренировать в США. "Очередной фейк", - написала она по этому поводу в одной из социальных сетей.

Ранее американский журналист Дэйв Лис заявил, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду Глеб Смолкин могут сменить "спортивное гражданство" и, возможно, будут выступать за США. При этом Дэвис даже не нужно будет получать американский паспорт – она является уроженкой Лас-Вегаса (во время ее появления на свет Тутберидзе работала в США).

Дэвис и Смолкин на последнем чемпионате России заняли второе место и отобрались на Олимпийские игры в Пекин, где стали 14-ми.

Воспитанники Тутберидзе на минувшей Олимпиаде в личном первенстве завоевали золотую (Анна Щербакова) и две серебряных медали (Александра Трусова, пара Евгения Тарасова Владимир Морозов). Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире.