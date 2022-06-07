Суд в США арестовал два самолета Абрамовича

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест Министерством юстиции США двух самолетов российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Как сообщает Reuters, речь идет о принадлежащих Абрамовичу самолетах Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

По данным агентства, причиной для ареста стали полеты в Россию без лицензии, которую США начали запрашивать после введения новых антироссийских санкций.

Кроме того, министерство торговли США выдвинуло административные обвинения против Абрамовича за то, что он в феврале признал своих детей владельцами организаций, которым принадлежат Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER.

Американские власти считают, что бизнесмен якобы продолжил сам контролировать два самолета, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Роман Абрамович подал иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции.

Абрамович попал под санкции Евросоюза в середине марта. При этом США не стали вводить против него рестрикции.

Ранее источник Тhe Wall Street Journal сообщил, что миллиардер не попал под санкции США по просьбе Владимира Зеленского. Санкции против Абрамовича были разработаны Министерством финансов США еще в начале марта. Но Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома приказал казначейству повременить. Зеленский попросил Джо Байдена пока не вводить санкции против олигарха, который может оказаться важным посредником в переговорах с Россией.