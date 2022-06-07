Свердловские депутаты назначили выборы губернатора на 11 сентября

Сегодня, 7 июня, депутаты Законодательного собрания Свердловской области официально назначили выборы губернатора региона. Голосование пройдет осенью этого года.

Как рассказал на сегодняшнем заседании глава комитета ЗакСО по вопросам законодательства и общественной безопасности Дмитрий Жуков, выборы губернатора назначает Законодательное собрание и оно же определяет дату, когда они должны состояться. Жуков предложил назначить голосование на 11 сентября, как того требует федеральное законодательство.

Решение было принято единогласно – все 48 присутствующих депутатов проголосовали "за".

Как пояснили в избирательной комиссии региона, принятое сегодня постановление вступает в силу со дня официального опубликования, которое ожидается в "Областной газете". Выдвижение кандидатов начнется на следующий день после опубликования постановления о назначении выборов и завершится 22 июля 2022 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин поддержал участие действующего главы Среднего Урала Евгения Куйвашева в предстоящих выборах. В конце мая депутаты Законодательного собрания рассмотрели поправки в Устав Свердловской области и сняли ограничение по срокам, на которые губернатор может избираться.