В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером
В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Авария произошла вечером 6 июня на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД. Поезд столкнулся с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов.
Водитель бульдозера госпитализирован в больницу.