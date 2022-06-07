Авария произошла вечером 6 июня на втором железнодорожном пути станции Флюсовая ЮУЖД. Поезд столкнулся с бульдозером, который проводил работы на соседнем железнодорожном пути. В результате столкновения произошел сход трех вагонов.

В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.





