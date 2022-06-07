Италия, Франция и ФРГ не поддерживают требование Зеленского по Крыму, - American Conservativе

Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, написал в статье для журнала American Conservative обозреватель Патрик Бьюкенен.

"Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года", — пишет автор публикации.

По его словам, за передачу полуострова Украине выступает лишь ряд восточноевропейских государств, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Италия по линии своего МИДа передала генсеку ООН Антонио Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине.

Среди предложенных в плане идей – нейтральный статус Украины и беспрепятственное вхождение в ЕС, автономия Донбасса при сохранении его в рамках Украины, полная автономия Крыма в составе Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал эти пункты документа. Например, автономию Донбасса в составе Украины он назвал "полным бредом и явным прожектерством".