Токио ввел санкции против двух российских и одного белорусского банка

Власти Японии ввели ограничительные меры против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Также Токио ввел санкции против Белорусского банка развития. Речь идёт о замораживании активов кредитных организаций, а также об ограничении по платежам и движению капитала, сообщает МИДа Японии.

Кроме этого, со стороны японских властей введен запрет на вывоз товаров, "способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин составил топ недружественных государств по количеству санкций против России.

В тройке лидеров по числу антироссийских рестрикций США - 1982, на втором месте Канада - 1402, на третьем – Швейцария - 1361.